$79.31-0.6587.58-0.08

Эксперт объяснил резкий рост продаж российских кнопочных телефонов

Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные, согласно которым российские кнопочные телефоны впервые опередили иностранные по продажам.

Ранее "Известия" со ссылкой на ретейлеров сообщили, что в I квартале 2023 года доля кнопочных телефонов российских брендов на отечественном рынке в натуральном выражении составила 60% — это самый высокий показатель за всю историю.

Видео дня

Кнопочные телефоны остаются востребованными в силу самых разных причин - ими пользуются как люди с плохим зрением или пожилые граждане, которым сложно освоить смартфон, так и те, кому нужен запасной телефон по работе. А кнопочные устройства все-таки намного дешевле смартфонов, плюс они дольше работают и там нет лишних функций - они нужны в основном для звонков.

Александр Побыванец
Александр Побыванец Эксперт по мобильным устройствам

Эксперт связал рост доли кнопочных телефонов отечественных брендов на российском рынке с уходом с него ряда иностранных производителей.

"Крупные бренды, известные своими кнопочными устройствами, такие как Nokia, покидали российский рынок. При этом, возможно, объемы параллельного импорта недостаточно велики, и те бренды, которые давно присутствовали в России, не могут конкурировать на равных", — сказал эксперт.

Он допустил, что в дальнейшем доля российских кнопочных телефонов на рынке продолжит расти.

"Западные бренды или полностью покинули рынок РФ, или постарались минимизировать свое присутствие, чем, конечно, будут пользоваться российские бренды. Спрос на кнопочные устройства остается стабильным - они как и раньше продавались, так и будут продаваться в дальнейшем. Этот сегмент рынка хоть и невелик, но он стабилен, поэтому привлекателен с точки зрения продавцов. Думаю, российские устройства будут популярнее импортных", — заключил собеседник Рамблера.

Ранее разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг производительности Android-смартфонов в нескольких ценовых категориях.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий