"Западные бренды или полностью покинули рынок РФ, или постарались минимизировать свое присутствие, чем, конечно, будут пользоваться российские бренды. Спрос на кнопочные устройства остается стабильным - они как и раньше продавались, так и будут продаваться в дальнейшем. Этот сегмент рынка хоть и невелик, но он стабилен, поэтому привлекателен с точки зрения продавцов. Думаю, российские устройства будут популярнее импортных", — заключил собеседник Рамблера.