Эксперт объяснил резкий рост продаж российских кнопочных телефонов
Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные, согласно которым российские кнопочные телефоны впервые опередили иностранные по продажам.
Ранее "Известия" со ссылкой на ретейлеров сообщили, что в I квартале 2023 года доля кнопочных телефонов российских брендов на отечественном рынке в натуральном выражении составила 60% — это самый высокий показатель за всю историю.
Кнопочные телефоны остаются востребованными в силу самых разных причин - ими пользуются как люди с плохим зрением или пожилые граждане, которым сложно освоить смартфон, так и те, кому нужен запасной телефон по работе. А кнопочные устройства все-таки намного дешевле смартфонов, плюс они дольше работают и там нет лишних функций - они нужны в основном для звонков.
Александр Побыванец Эксперт по мобильным устройствам
Эксперт связал рост доли кнопочных телефонов отечественных брендов на российском рынке с уходом с него ряда иностранных производителей.
"Крупные бренды, известные своими кнопочными устройствами, такие как Nokia, покидали российский рынок. При этом, возможно, объемы параллельного импорта недостаточно велики, и те бренды, которые давно присутствовали в России, не могут конкурировать на равных", — сказал эксперт.
Он допустил, что в дальнейшем доля российских кнопочных телефонов на рынке продолжит расти.
"Западные бренды или полностью покинули рынок РФ, или постарались минимизировать свое присутствие, чем, конечно, будут пользоваться российские бренды. Спрос на кнопочные устройства остается стабильным - они как и раньше продавались, так и будут продаваться в дальнейшем. Этот сегмент рынка хоть и невелик, но он стабилен, поэтому привлекателен с точки зрения продавцов. Думаю, российские устройства будут популярнее импортных", — заключил собеседник Рамблера.
Ранее разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг производительности Android-смартфонов в нескольких ценовых категориях.