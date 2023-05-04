Сбер выбрал российскую ИТ-программу для строительной сферы

Сбербанк в качестве одного из компонентов для среды общих данных выбрал программное обеспечение российской компании «Тангл», которое состоит из расчетного ядра и 3D-viewer — специальной программы для просмотра трехмерных объектов и работы с дополненной реальностью. Об этом сообщает пресс-служба Сбера. Отмечается, что сейчас технология внедряется в эксплуатацию.

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В Сбере планируют, что с новой платформой будут работать несколько тысяч пользователей. Причем не только сотрудники Сбера, но и компаний-подрядчиков, что обеспечит цифровой обмен данными на всех уровнях.

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Когда у Сбера возникла потребность в новом движке для среды общих данных, специалисты компании выбрали шесть отечественных ИТ-решений — все они прошли стресс-тестирование на использование движка на пользовательском оборудовании нетоповой комплектации, работу с большими моделями строительных данных и ее скорость, поясняют в компании.

Уточняется, что лучшие результаты показал 3D-viewer от «Тангл» — быстрое и высокопроизводительное решение, которое обеспечивает корректную конвертацию и выгрузку данных. Кроме того, это полностью отечественная разработка.

По словам вице-президента, директора департамента строительства Сбербанка Василия Чеканова, для компании было важно, чтобы движок позволял не только работать с данными в формате IFC, но и импортировать их напрямую из систем автоматизированного проектирования — в частности, из Revit.

«Кроме того, мы предъявляли высокие требования к производительности движка, который должен был работать не на самой мощной офисной технике и при этом обеспечивать возможность разбирать информационную модель, доставать из нее метаданные и работать с ними. Решение от «Тангл» соответствовало всем запросам», — говорит Чеканов.

Генеральный директор компании «Тангл» Андрей Белькевич, отмечает, что создатели платформы изначально ориентировались на принцип полной автономии от зарубежных решений.

«Время показало, что такой подход оказался верным. А сотрудничество со Сбером открыло для нас новый перспективный рынок», — заявил он.