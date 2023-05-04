Cредняя стоимость продажи iPhone рекордно выросла

Средняя цена смартфонов Apple достигла почти 1000 долларов в первом квартале 2023 года. Об этом сообщается в отчете аналитической компании CIRP.

По ее данным, в марте ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) телефонов под брендом Apple рекордно выросла до 988 долларов или около 79 тысяч рублей. Это означает, что потребители чаще приобретали дорогие модели устройств. Специалисты CIRP отметили, что обычно ASP достигает высокого уровня в сентябре и декабре — после анонса новых смартфонов и перед новогодними праздниками.

Однако осенью 2022 года средняя стоимость iPhone достигла лишь 957 долларов, в конце года — 972 долларов. Для сравнения, в конце 2021 года ASP составила 949 долларов, в конце 2020 года — 873 доллара.

Эксперты фирмы подчеркнули, что рост ASP связан с высоким спросом на премиальные модели Apple — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Также потребители чаще покупают дорогие устройства, так как гаджеты американского бренда медленно теряют в цене.