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Чат-бот Bing теперь доступен каждому пользователю браузера Edge

Microsoft поделилась деталями крупного обновления чат-бота Bing, своего аналога популярной нейросети ChatGPT. Теперь интеллектуальный помощник может протестировать каждый пользователь браузера Edge.

Чат-бот Bing стал доступен каждому пользователю браузера Edge
© Microsoft

Вместе с апдейтом Bing научится выполнять определённые задачи прямо внутри чата. Например, помощник сможет найти свободное место в ресторане или включить какой-нибудь фильм. В этом случае нейросеть сама найдёт подходящий стриминговый сервис и начнёт воспроизведение видео.

Видео доступно на YouTube-канале Bing. Права на видео принадлежат Microsoft

Также скоро ИИ научится прикреплять к своим ответам изображения по теме или генерировать новые картинки прямо во время общения с другим человеком. В Microsoft также заявили, что через некоторое время переписку с Bing можно будет сохранять между разными устройствами, экспортировать её в соцсети или в Word-документ.

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