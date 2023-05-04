Чат-бот Bing стал доступен каждому пользователю браузера Edge

Вместе с апдейтом Bing научится выполнять определённые задачи прямо внутри чата. Например, помощник сможет найти свободное место в ресторане или включить какой-нибудь фильм. В этом случае нейросеть сама найдёт подходящий стриминговый сервис и начнёт воспроизведение видео.

Также скоро ИИ научится прикреплять к своим ответам изображения по теме или генерировать новые картинки прямо во время общения с другим человеком. В Microsoft также заявили, что через некоторое время переписку с Bing можно будет сохранять между разными устройствами, экспортировать её в соцсети или в Word-документ.