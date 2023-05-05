Обнаружен вызывающий аллергию редкий тип иммунных клеток

Группа специалистов из Университета Питтсбурга обнаружила редкий тип иммунных Т-хелперных клеток, вызывающих аллергию. Открытие позволит создать новые методы эффективного лечения аллергии у пациентов с высоким уровнем Th9-клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

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Для формирования Th9 необходима определенная точная цепочка событий, ко всему прочему — они недолговечны, что добавляет трудности к их изучению. Обычно Т-клетки активируются при встрече с патогенами, что приводит к выработке воспалительных белков цитокинов, контролирующих иммунную реакцию. При этом Th9 клетки могут оставаться функциональными, не обнаруживая антиген, необходимый для активации.

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Чтобы определить, как Th9 активируются при аллергических реакциях, команда измерила цитокин IL9 в Т-клетках пациентов с атопическим дерматитом. Оказалось, что Th9 у пациентов с аллергией реагировали на внешний патоген, но этого же процесса не наблюдалось у здоровых испытуемых. Специалисты предположили, что у пациентов с аллергией нарушается так называемая контрольная точка, поэтому выработка цитокина происходит даже без рестимуляции клеток антигеном.

Кроме того, Th9 имеют другой тип регуляции. Эти клетки активируются факторами транскрипции STAT5 и STAT6, которые связываются с открытой областью ДНК вокруг IL9 для активации гена. В этом случае ДНК со временем закрывается, прекращая выработку IL9, в отличие от обычного процесса, когда ген остается открытым, чтобы клетка была готова к возможной встрече с патогеном в будущем.

На животной модели мышей с аллергической астмой, вызванной Th9, ученые заблокировали передачу сигналов JAK-STAT препаратом тофацитиниб, что улучшило симптомы.