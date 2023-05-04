YouTube подверг цензуре более 900 российских каналов

В первом квартале YouTube закрыл более 900 российских каналов. Большинство каналов удалено за поддержку российской позиции по проведению СВО, и критику украинских властей, сообщает издание cybernews.com.

Россия и Китай доминируют в отчете за первый квартал, когда речь идет о количестве заблокированных каналов. Так YouTube удалил также 18 тысяч каналов, подозреваемых в связях с «операциями влияния Китая»

Ранее в апреле Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало доклад «О ситуации с правами человека на Украине». Согласно документу, американские ИТ-компании содействуют украинским экстремистам в распространении информации в интернете.