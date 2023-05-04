YouTube подверг цензуре более 900 российских каналов

В первом квартале YouTube закрыл более 900 российских каналов. Большинство каналов удалено за поддержку российской позиции по проведению СВО, и критику украинских властей, сообщает издание cybernews.com.
Россия и Китай доминируют в отчете за первый квартал, когда речь идет о количестве заблокированных каналов. Так YouTube удалил также 18 тысяч каналов, подозреваемых в связях с «операциями влияния Китая»
Напомним, что с марта 2022 года видеохостинг ведет активную блокировку российских СМИ, госорганов, бизнес-структур и блогеров. Под ограничения попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24», общественный православный телеканал «Спас» и другие медиа, каналы Государственной Думы, Совета Федерации, корпорации Ростех, а также блогеров Дмитрия Пучкова, Артемия Лебедева, пранкеров Вована и Лексуса.
Ранее в апреле Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало доклад «О ситуации с правами человека на Украине». Согласно документу, американские ИТ-компании содействуют украинским экстремистам в распространении информации в интернете.
В докладе указывается, что в западных СМИ все отчетливее проявляется тенденция по обелению украинских неонацистов, а цифровые платформы не возражают против распространения информации экстремистскими организациями. «По сути YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в докладе, текст которого приводит «Парламентская газета».