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Ученые обнаружили лягушку, которая может стать первой известной науке амфибией-опылителем

Xenohyla truncata, или бразильская древесная лягушка, проживает в лесах Бразилии и, как выяснили исследователи, может не только наслаждаться сливочными плодами и богатыми нектаром цветами молочного фруктового дерева, но и опылять их.

Бразильская древесная лягушка может быть первой амфибией-опылителем
© Unsplash

Ранее ученые полагали, что опылителями растений являются только насекомые и птицы, но недавние исследования показали, что некоторые рептилии и млекопитающие также могут выполнять эту функцию. Сейчас же, благодаря открытию ученых, стало возможным предположить, что и амфибии, в частности бразильские древесные лягушки, могут играть важную роль в процессе опыления растений.

Если будет доказано, что бразильские древесные лягушки могут действительно переносить пыльцу, то это открытие может привести к новым пониманиям роли амфибий в экосистемах и означать, что опылители в природе могут быть более разнообразными, чем считали ученые. Кроме того, это может стать важным шагом в сохранении растительных видов и биоразнообразия в целом, так как опыление является ключевым процессом в размножении растений и формировании экосистем.

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