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В WhatsApp впервые за несколько лет изменят дизайн

Некоторые пользователи бета-версии WhatsApp на Android под номером 2.23.8.4 обратили внимание на обновленный интерфейс приложения, в котором полностью была переработана система навигации. Теперь мессенджер на Android стал больше походить на версию с iOS, сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp на Android получит новый дизайн
© globallookpress.com

Источник поделился скриншотом главной страницы WhatsApp, на котором можно рассмотреть обновленный интерфейс приложения с новой панелью навигации, расположенной в нижней части экрана. Отмечается, что такое решение упростит перемещение пользователей между вкладками в мессенджере.

WhatsApp

По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp на Android на протяжении нескольких лет просили у разработчиков обновить дизайн приложения. В частности пользователи хотели видеть на Android такой же интерфейс, как в WhatsApp на iOS.

В настоящее время нововведение доступно некоторым бета-тестерам и в ближайшем будущем будет распространено на стабильные сборки WhatsApp.

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