Жители России смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

Полутеневое затмение Луны начнется 5 мая в 18:14 по московскому времени. И продлится до 22:31 мск. Максимальная полутеневая фаза - в 20:23 мск. Всего затмение продлится 4 часа 17 минут. И что особенно радует: затмение будет наблюдаться почти на всей территории России.

Как рассказали в Московском планетарии, в 20:23 мск на большей части территории России Луна будет располагаться над горизонтом, кроме северо-западных районов, где еще будет светлый вечер, и крайнего северо-востока, где, наоборот, наступит утро 6 мая.

Также затмение будет полностью видно над Азией и Австралией. Во время восхода или заката Луны - над Африкой, над Восточной и Центральной Европой. Увидят его и в Беларуси.

Что такое полутеневое затмение? Когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении, когда частично - о частном затмении. Когда Луна входит только в полутень Земли, то тогда это явление называют частным полутеневым затмением.

По словам специалистов, полутеневые затмения интересны только профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно. Но сегодня тот редкий случай, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости спутника нашей планеты будет более заметным, чем обычно.

Луна во время затмения находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени.