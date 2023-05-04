В AirPods устранили уязвимость, позволявшую хакерам вести прослушку

Хакеры научились вести прослушку за пользователями наушников AirPods и Beats
Компания Apple заявила об устранении уязвимости в наушниках AirPods и Beats, которая давала хакерам возможность подслушивать пользователей. Об этом сообщает портал MacRumors.
В описании документа сказано, что прошивка 5B66, выпущенная для Beats Fit Pro и Powerbeats Pro, устраняет уязвимость, которая может позволить злоумышленнику получить доступ к наушникам пользователей.
Проблема также затронула все модели AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, за исключением AirPods первого поколения. Однако Apple устранила проблему для фирменных аксессуаров с обновлением 5E133, которое вышло еще в прошлом месяце. Впоследствии Apple выпустила еще одно обновление 5E135 для своих наушников, но какие изменения приносит прошивка, не сообщается.
Наушники AirPods и Beats автоматически обновляют прошивку, если они сопряжены с устройствами под управлением iOS или macOS, и заряжаются, находясь в зоне действия устройства. Пользователи Android могут обновить прошивку Beats с помощью одноименного приложения.