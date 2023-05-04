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"Известия": российские кнопочные телефоны впервые опередили импортные по продажам

В первом квартале 2023 года российские кнопочные телефоны впервые опередили иностранные по продажам. Об этом сообщают «Известия».

Российские кнопочные телефоны впервые обошли импортные по продажам
© Texet

По данным «М.Видео-Эльдорадо», доля кнопочных телефонов российских брендов на рынке России в продажах достигла 60% — это самый высокий показатель за всю историю. Среди лидеров отрасли — F+, Texet и Philips.

Эксперты связывают рост спроса на отечественные устройства с уходом Nokia из России. Компания ранее занимала почти пятую часть рынка, однако сейчас ее доля упала до 4%. Российские бренды, такие как BQ, Maxvi и Digma, успешно заняли освободившуюся нишу низкобюджетных моделей.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, росту спроса на отечественные телефоны способствовала также антироссийская санкционная кампания.

«Разговоры о возможной блокировке в РФ смартфонов на Android и iOS ведутся постоянно, и в сложившейся ситуации многие покупают простые телефоны, которые, скорее всего, не получится отключить из-за рубежа. Благо, такой запас на всякий случай не дорогой — аппарат стоит 2–4 тыс. руб.», — заявил Кусков.

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