Смартфон Xiaomi 13 Ultra представлен в трех эксклюзивных расцветках
Компания Xiaomi представила лимитированные версии флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. Устройство получило три обновленные расцветки, сообщает портал Gizmochina.
Xiaomi 13 Ultra в синем, желтом и оранжевом исполнениях будут доступны только в Китае в ограниченном количестве. Заказать их можно уже сейчас, а в продаже они появятся 6 мая с единственным вариантом памяти 16/512 ГБ. При этом стоимость эксклюзивных моделей не отличается от оригинальной и составила 6,5 тыс. юаней (около 74,5 тыс. руб.).
Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra был представлен 18 апреля 2023 года. Устройство получило 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Вместе с тем смартфон оснащен самым ярким дисплеем на рынке с показателем в 2600 нит.
За производительность в Xiaomi 13 Ultra отвечает чип Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Xiaomi 13 Ultra также получил систему из четырех 50-мегаапиксельных камер, в которой основной выступает дюймовый сенсор Sony IMX989.