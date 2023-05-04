Смартфон Xiaomi 13 Ultra представлен в трех эксклюзивных расцветках

Xiaomi 13 Ultra в синем, желтом и оранжевом исполнениях будут доступны только в Китае в ограниченном количестве. Заказать их можно уже сейчас, а в продаже они появятся 6 мая с единственным вариантом памяти 16/512 ГБ. При этом стоимость эксклюзивных моделей не отличается от оригинальной и составила 6,5 тыс. юаней (около 74,5 тыс. руб.).