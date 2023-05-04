Появился тизер смартфона Nothing Phone (2)

Этим летом ожидается выпуск второго смартфона Nothing, и мы уже знаем, что это будет флагман, оснащённый процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Вчера в сети появился новый тизер смартфона, на котором, предположительно, изображена часть задней панели устройства.

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На изображении видно, что часть корпуса будет иметь текстурированную отделку. Также можно видеть наклонные линии и круглые формы рядом с красным светодиодом, который, вероятно, является индикатором записи видео.

GSMArena