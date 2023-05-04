Российские компании атаковал крадущий данные стиллер Loki

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали в первые дни мая масштабную вредоносную почтовую рассылку от имени крупнейшего в России поставщика электрооборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на центр кибербезопасности F.A.С.С.T.

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Злоумышленники использовали популярную технику спуфинга, которая позволяет подделать почтовый адрес отправителя с помощью изменения почтового протокола SMTP, отмечает издание.

В этих письмах работников российских компаний просят прислать коммерческое предложение с конкурентноспособными ценами для продуктов, перечисленных в приложенный документ заказа на поставку, при этом приложение к письму содержит zip-архив, при открытии которого на компьютер пользователя загружается вредоносная программа — стиллер Loki.