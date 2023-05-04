Раскрыто происхождение камней с Марса

Ученые Калифорнийского технологического института (Caltech) и Лаборатории реактивного движения раскрыли силу, необходимую для того, чтобы марсианские камни были выброшены с поверхности Красной планеты и достигли Земли. Оказалось, что давление, возникающее при ударе другого небесного тела о поверхность Марса, должно быть меньше, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Исследователи провели эксперименты по лабораторному моделированию ударного давления, которое могут испытывать фрагменты марсианской породы при падении метеоритов. Для этого из нержавеющей стали изготовили камеру, в центр которой помещались образцы горных пород, содержащие плагиоклаз — кристаллический минерал, характерный для пород Марса. Затем по ним стреляли из специальной пушки, выпускающей снаряды со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

При высоком давлении плагиоклаз превращается в стеклообразный маскелинит. За последние пять лет на Земле были метеориты марсианского происхождения со смесью плагиоклаза и маскелинита, что позволяет определить примерную величину давления, которому они подвергались.