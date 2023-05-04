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Учёные Осаки разработали новый метод сохранения популяции животных

Исследователи из Университета Осаки на западе Японии смогли впервые создать и впоследствии успешно оплодотворить яйцеклетки на основе индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) самца мыши. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Ученые Осаки разработали новый метод сохранения популяции животных
© Fotolia / JacobST

Самцы мышей имеют по одной X и Y хромосоме, а самки — две X хромосомы, что делает их похожими на людей. При этом Y хромосома может исчезать из генетической структуры при многократном делении клетки. Следуя соответствующему принципу, специалисты проводили деление стволовых клеток самца мыши, пока в них не осталась только одна X хромосома.

Затем с помощью добавления специальных препаратов и дальнейшей культивации им удалось получить iPS-клетки с двумя Х хромосомами, на основе которых были сформированы яйцеклетки. На последнем этапе эти яйцеклетки были оплодотворены сперматозоидами, полученными от другого самца, и пересажены самке, которая в итоге родила семь мышат.

По словам исследователей, выработанный ими метод позволит сохранять популяции животных, столкнувшихся с угрозой исчезновения, а также с бесплодием или вымиранием самок. При этом расширение применения этой технологии на людей может потребовать более 10 лет из-за необходимости проведения дополнительных исследований и решения этических вопросов, связанных с подобной процедурой.

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