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Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции (МКС) более семи часов. За время пребывания в космическом пространстве они совершили работы по обслуживанию станции, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Российские космонавты завершили выход в открытый космос
© Ura.Ru

«Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут», — передает пресс-служба «Роскосмоса» в telegram-канале.

Уточняется, что во время пребывания в космосе Прокофьев и Петелин подготовили к переносу модуля «Рассвет» на «Наука» шлюзовую камеру. Также космонавты проконтролировали перемещение камеры манипулятором ERA и ее дальнейшей пристыковкой с модулем «Наука». Кроме того, ими были подключены кабели между модулем и шлюзовой камерой.

Ранее сообщалось, что Прокофьев и Петелин совершат выход в космос с 3 на 4 мая по программе полета российского сегмента. Об этом сообщает RT. За борт станции космонавты вышли в ночь с 3 на 4 мая для проведения обслуживающих работ МКС.

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