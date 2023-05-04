Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции (МКС) более семи часов. За время пребывания в космическом пространстве они совершили работы по обслуживанию станции, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут», — передает пресс-служба «Роскосмоса» в telegram-канале.

Уточняется, что во время пребывания в космосе Прокофьев и Петелин подготовили к переносу модуля «Рассвет» на «Наука» шлюзовую камеру. Также космонавты проконтролировали перемещение камеры манипулятором ERA и ее дальнейшей пристыковкой с модулем «Наука». Кроме того, ими были подключены кабели между модулем и шлюзовой камерой.