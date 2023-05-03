Космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры на модуль «Наука»
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры, которая необходима для экспериментов, на модуль «Наука».
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что Прокопьев и Петелин открыли выходной люк Малого исследовательского модуля «Поиск» в 23.01 мск.
Как ожидается, они будут работать за бортом МКС 6 часов 22 минуты.
Также сообщается, что это третий их выход в открытый космос за время экспедиции.
В апреле Прокопьев и Петелин завершили почти восьмичасовой выход в открытый космос.