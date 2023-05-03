Космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры на модуль «Наука»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры, которая необходима для экспериментов, на модуль «Наука».

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Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Прокопьев и Петелин открыли выходной люк Малого исследовательского модуля «Поиск» в 23.01 мск.

Как ожидается, они будут работать за бортом МКС 6 часов 22 минуты.

Также сообщается, что это третий их выход в открытый космос за время экспедиции.