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Космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры на модуль «Наука»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры, которая необходима для экспериментов, на модуль «Наука».

Космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры на модуль «Наука»
© роскосмос

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Прокопьев и Петелин открыли выходной люк Малого исследовательского модуля «Поиск» в 23.01 мск.

Как ожидается, они будут работать за бортом МКС 6 часов 22 минуты.

Также сообщается, что это третий их выход в открытый космос за время экспедиции.

В апреле Прокопьев и Петелин завершили почти восьмичасовой выход в открытый космос.

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