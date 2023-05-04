Раскрыт секрет появления черных пятен на чертежах да Винчи Codex Atlanticus

Знаменитый «Атлантический кодекс» (Codex Atlanticus) Леонардо да Винчи уже несколько десятилетий является предметом исследований и реставрации. Последнее исследование, проведенное учеными из Миланского политехнического института, позволило по-новому взглянуть на загадочные черные пятна, обнаруженные на одном из его фолиантов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, черные пятна были вызваны наночастицами сульфида ртути, также известного как метациннабар, которые были обнаружены в защитной бумаге фолианта. Исследование также подтвердило наличие крахмала и винилового клея на пораженных участках, которые, скорее всего, были нанесены во время реставрации около 50 лет назад.

Исследователи собрали фрагменты бумаги из фолианта с наиболее интенсивным почернением и проанализировали их, чтобы узнать больше об образовании пятен. Они обнаружили, что крахмальная клеевая смесь наносилась кистью на определенные участки фолианта для усиления ее сцепления с паспарту. Клеевая смесь содержала соль на основе ртути, которая могла быть добавлена для предотвращения роста плесени.

Исследование также выявило уникальный микробиом каждого пятна в Codex Atlanticus, причем большинство найденных бактерий обычно встречаются в микробиоме человека. Это позволяет предположить, что они могли попасть на рисунки во время реставрации, хотя неизвестно, не исходили ли они от самого художника.