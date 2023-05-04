Изучена ДНК древней женщины из найденного в пещере на Алтае кулона

Антропологи из Института Макса Планка исследовали ДНК, выделенной из украшения женщины, жившей в Сибири около 20 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature.

© Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

На территории современной России в Денисовой пещере (Алтайский край) в древности проживал особый вид Homo sapiens. Этот вид получил название денисовцев. В 2019 году в пещере, где находили их останки, обнаружили украшение — подвеску из зуба оленя. Ученые предположили, что на нем можно найти ДНК человека, который носил зуб.

Авторам нового исследования удалось извлечь ДНК, которая накопилась на кулоне. При этом они не повредили само украшение.

«Промывая артефакты при температуре до 90°C, мы можем извлекать ДНК из промывных вод, сохраняя при этом артефакты неповрежденными. Количество человеческой ДНК, которое мы извлекли из кулона, было экстраординарным — почти как если бы мы взяли образец человеческого зуба», — объяснили ученые.