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В России начнут разработку сервиса для отслеживания беспилотников

В Росавиации сообщили, что в России начнут разработку сервиса для отслеживания полётов беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости».

В России начнут разработку сервиса для отслеживания беспилотников
© РИА Новости

Ведомство уточнило, что сервис будет являться аналогом сайта Flightradar, который отслеживает самолёты.

«Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя», – рассказали в Росавиации.

В ведомстве также добавили, что функционал сервиса будет разработан с учётом пожеланий пользователей. Отмечается, что такой портал будет полезен в первую очередь внешним пилотам дронов и органам Единой системы организации воздушного движения России. Согласно предварительной информации, разработку доверят АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей”» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Бюджет разработки пока не уточняется.

Ранее Минтранс предложил обязать владельцев дронов устанавливать транспондеры.

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