В России начнут разработку сервиса для отслеживания беспилотников
В Росавиации сообщили, что в России начнут разработку сервиса для отслеживания полётов беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости».
Ведомство уточнило, что сервис будет являться аналогом сайта Flightradar, который отслеживает самолёты.
«Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя», – рассказали в Росавиации.
В ведомстве также добавили, что функционал сервиса будет разработан с учётом пожеланий пользователей. Отмечается, что такой портал будет полезен в первую очередь внешним пилотам дронов и органам Единой системы организации воздушного движения России. Согласно предварительной информации, разработку доверят АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей”» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Бюджет разработки пока не уточняется.