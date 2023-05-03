В России начнут разработку сервиса для отслеживания беспилотников

В Росавиации сообщили, что в России начнут разработку сервиса для отслеживания полётов беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя», – рассказали в Росавиации.

В ведомстве также добавили, что функционал сервиса будет разработан с учётом пожеланий пользователей. Отмечается, что такой портал будет полезен в первую очередь внешним пилотам дронов и органам Единой системы организации воздушного движения России. Согласно предварительной информации, разработку доверят АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей”» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Бюджет разработки пока не уточняется.