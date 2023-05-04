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В почтовом сервисе Gmail появились галочки верификации

Google выпустила важный апдейт для Gmail, который добавил в почтовом сервисе галочки верификации. Они будут появляться рядом с отправителем письма, если пользователь подтвердил свою личность с помощью BIMI (Brand Indicators for Message Identification).

В почтовом сервисе Gmail появились галочки верификации
© Google

В Google заявили, что система верификации защитит пользователей от фейковых страниц и спам-рассылок от мошенников. Ранее они пользовались поддельными никнеймами и логотипами, чтобы обманывать юзеров. Что интересно, система верификации в Gmail полностью бесплатна — в отличие от аналогичной функции в «Твиттере», который обойдётся минимум в $ 5 в месяц.

3 мая у некоторых аккаунтов уже появились галочки верификации. В ближайшие дни Google планирует завершить регистрацию и полноценную интеграцию опции в почтовый клиент.

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