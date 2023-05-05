Стоимость iPhone 14 Pro в России упала на 12%

Актуальная флагманская модель смартфона Apple iPhone 14 Pro подешевела в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Если на старте продаж крупные ретейлеры продавали гаджет по цене от 119 999 руб., то сейчас можно найти iPhone 14 Pro за 105 тыс. руб. Таким образом, разница в стоимости составляет 15 тыс. руб. или 12,5%.

iPhone 14 Pro увидел свет на ежегодной презентации Apple 7 сентября 2022 года. Одной из главных особенностей устройства стал новый вырез Dynamic Island, также присутствующий в версии Pro Max. Смартфон iPhone 14 Pro оснащен дисплеем Super Retina XDR OLED на 6,1 дюйма с разрешением 2556 × 1179, а также тройной камерой, включающей в себя основной датчик на 48 Мп, телеобъектив на 12 Мп и сверхширокоугольный датчик на 12 Мп. Гаджет получил актуальный фирменный чип Apple A16 Bionic. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3200 мАч.