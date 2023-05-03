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Описан безопасный способ зарядки iPhone

Перед зарядкой iPhone необходимо снимать с телефона чехол. Об этом сообщает издание Laptop Mag.

Описан безопасный способ зарядки iPhone
© Lenta.ru

Журналисты медиа обратили внимание на обновленный раздел с рекомендациями для пользователей iPhone на Apple. В материале описано, что во время зарядки смартфон может перегреться — в этом случае желательно снять чехол или другой защитный аксессуар.

Специалисты обратили внимание, что в Apple не конкретизировали, какие именно чехлы могут помешать безопасной зарядке смартфона. В случае, если температура аппарата приблизится к критической во время зарядки, то батарея зарядится не больше, чем на 80 процентов от максимальной емкости — такая мера введена с целью защиты батареи устройства от возгорания и взрыва.

Также в рекомендациях по эксплуатации iPhone говорится, что перед длительным хранением телефон нельзя заряжать на 100 процентов. Кроме того, нежелательно оставлять аппарат полностью разряженным. В материале говорится, что девайс может прийти в негодность при внешней температуре ниже 0 градусов и выше 32 градусов.

В конце апреля стало известно, что представленный осенью 2021 года iPhone 13 рекордно подешевел — с 80 до 60 тысяч рублей. По версии Counterpoint Research, в 2022 году девайс от Apple оказался самым продаваемым смартфоном в мире.

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