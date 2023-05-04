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Mozilla приобрела антискам-сервис Fakespot для браузера Firefox

Mozilla приобрела сервис Fakespot и планирует интегрировать его в Firefox. Напомним, что Fakespot помогает выявить фейковые отзывы и скам в Сети. В развитии одноимённого аддона ничего не поменяется, обещают разработчики «лисы».

Mozilla интегрирует в Firefox антискам-сервис Fakespot
© Unsplash

Как сообщил в блоге директор по продукту Firefox Стивен Тейшейра, Mozilla хочет «развить свою работу по этическому ИИ и надежной рекламе».

О точных сроках интеграции Fakespot в Firefox пока не говорят. Тейшейра лишь отметил, что это произойдет со временем.

Если установить расширение Fakespot для Chrome, Firefox, iOS или Android, оно изменит вид страниц различных товаров, размещенных на площадках Amazon, eBay, Sephora, Shopify и т. п. Кроме того, Fakespot будет проверять как отзывы и оценки, так и самих пользователей, оставляющих их.

Для поиска паттернов, которые могут выдать оплаченные и фейковые отзывы, сервис использует искусственный интеллект. В отчете утверждается, что движок Fakespot обычно выявляет много недостоверной информации. Лишь 58,5% отзывов являются подлинными.

Mozilla обещает, что после интеграции сервиса в Firefox соответствующие расширения для Chrome, iOS и Android будут поддерживаться и совершенствоваться в прежнем режиме.

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