Ученые из EPFL разработали новый алгоритм машинного обучения, который может декодировать сигналы мозга мышей и создавать изображения того, что они видят. Хотя это может показаться чем-то из области научной фантастики, на самом деле это большой прорыв в области исследования мозга.

Для обучения алгоритма команда использовала клип черно-белого фильма 1960-х годов, в итоге алгоритм смог правильно определить конкретные кадры, которые видела мышь. Хотя это очень интересная разработка, важно отметить, что исследование все еще находится на ранней стадии.

Алгоритм был разработан с использованием двух подходов: электродных зондов, вводимых в область зрительной коры мозга, и оптических зондов для мышей, которые были генетически модифицированы таким образом, что нейроны в их мозге светились зеленым цветом при передаче информации.

Данные, полученные с помощью этих зондов, были использованы для обучения алгоритма машинного обучения, который затем смог вывести совпадающие кадры киноклипа, которые были почти идеальным совпадением.