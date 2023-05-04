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Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами

Ученые из EPFL разработали новый алгоритм машинного обучения, который может декодировать сигналы мозга мышей и создавать изображения того, что они видят. Хотя это может показаться чем-то из области научной фантастики, на самом деле это большой прорыв в области исследования мозга.

Для обучения алгоритма команда использовала клип черно-белого фильма 1960-х годов, в итоге алгоритм смог правильно определить конкретные кадры, которые видела мышь. Хотя это очень интересная разработка, важно отметить, что исследование все еще находится на ранней стадии.

Алгоритм был разработан с использованием двух подходов: электродных зондов, вводимых в область зрительной коры мозга, и оптических зондов для мышей, которые были генетически модифицированы таким образом, что нейроны в их мозге светились зеленым цветом при передаче информации.

Данные, полученные с помощью этих зондов, были использованы для обучения алгоритма машинного обучения, который затем смог вывести совпадающие кадры киноклипа, которые были почти идеальным совпадением.

Ученые изучили реакцию мозга на новый участок тела с помощью шестого пальца

Исследование не ограничивается расшифровкой того, что видит мозг. Алгоритм также использовался для прогнозирования движений руки у приматов и для реконструкции положения крыс, когда они свободно бегают по арене.

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