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Здесь может быть вода: NASA представила новые снимки Луны

Камера ShadowCam NASA в течение почти шести месяцев делала потрясающие снимки скрытых областей Луны, выявляя потенциальные места посадки будущих экипажей.

Здесь может быть вода: NASA представила новые снимки Луны
© ferra.ru

Считается, что эти области, которые находятся во тьме более двух миллиардов лет, содержат залежи ледяной воды, что представляет большой интерес для ученых. ShadowCam, сверхчувствительная камера на борту корейского лунного орбитального аппарата, смогла получить эти детальные изображения, несмотря на трудности, связанные с низкой освещенностью.

Эти снимки не только подчеркивают скрытую красоту Луны, но и помогут NASA в подготовке к предстоящим полетам экипажа «Артемиды». Агентство надеется обеспечить устойчивое присутствие на Луне путем высадки астронавтов на ее постоянно затененные участки, где они смогут воспользоваться лунными ресурсами, включая водяной лед.

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