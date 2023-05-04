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Nokia представила новый противоударный смартфон с водозащитой

HMD Global объявила о выпуске преемника своего прочного смартфона Nokia XR20 2021 года – Nokia XR21.

Nokia представила новый противоударный смартфон с водозащитой
© Ferra.ru

Новинка имеет схожий с предшественником дизайн, а также алюминиевую рамку и, предположительно, поликарбонатную заднюю крышку.

Смартфон получил сертификат MIL-STD-810H и защиту IP69K от пыли и воды, что позволяет ему выдерживать высокое давление и находиться в горячей воде.

Nokia XR21 оснащён защитным стеклом Gorilla Glass Victus и гарантией на бесплатную замену экрана в течение одного года в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Компания также заявляет, что телефон способен выдержать падение с высоты до 1,8 м.

Из технических характеристик устройства можно отметить процессор Snapdragon 695 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутреннего накопителя и 6,49-дюймовым IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Девайс также получил аккумулятор ёмкостью 4800 мАч и поддержку зарядки с мощностью 33 Вт.

Основная камера смартфона двойная, на 64 и 8 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная камера.

Nokia XR21 доступен на сайте Nokia по цене около $625.

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