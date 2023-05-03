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Пользователям Google разрешили отказаться от паролей

Пользователям Google предложили входить в аккаунты без использования паролей и перейти на новую систему — криптографические ключи, для активации которых необходим смартфон на мобильной операционной системе iOS или Android. Об этом сообщает The Verge.

Пользователям Google разрешили отказаться от паролей
© газета.ру

«С сегодняшнего дня пользователи Google могут полностью отказываться от своих паролей и кодов двухфакторной аутентификации при входе в систему», — отметил представитель корпорации.

При этом в Google заверили, что ключи доступа — это более безопасная и удобная альтернатива паролям. По версии The Verge, в ближайшем будущем они могут заменить традиционные пароли и другие системы входа, такие как двухфакторная аутентификация или SMS-проверка.

Ключи доступа существуют только на устройствах, что обеспечивает большую безопасность и защиту, поскольку нет пароля, который можно было бы украсть в результате фишинговой атаки, добавили в американской корпорации.

Для возможности входа с помощью ключа доступа его необходимо подключить к определенному аккаунту. После этого платформа начнет запрашивать его при входе в систему или при обнаружении потенциально подозрительной активности, требующей дополнительной проверки.

Ключи доступа Google хранятся на iPhone с версией iOS 16 и устройствах Android с Android 9. При подозрении на взлом пользователи могут немедленно отключить определенные ключи доступа в настройках учетной записи Google.

Ранее компания Home Security Heroes опубликовала исследование, в котором указала, что новейший генеративный инструмент на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN научился моментально взламывать каждый второй пароль.

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