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Топ-менеджер Microsoft Шварц заявил о способности ИИ причинить серьезный вред человечеству

Главный экономист Microsoft Майкл Шварц заявил, что искусственный интеллект неизбежно принесет человечеству вред без четких правил и ограничений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Microsoft признали опасность ИИ для человечества
© газета.ру

«Принцип простой — выгода для общества должна превышать потенциальный ущерб для человечества», — отметил Шварц. Топ-менеджер корпорации указал на то, что важно «не перегнуть палку» при введении запретов на развитие ИИ.

По его словам, Microsoft уже работает над правилами для безопасного применения ИИ. Шварц указал, что в руки злоумышленников ИИ попадет неизбежно, и это способно привести к ущербу.

Он уточнил, что спам и вмешательство в выборы являются лишь несколькими сферами применения ИИ, способными навредить человечеству.

Шварц заключил, что попытка прямого влияния властей стран на наборы данных, которые используются для тренировки систем ИИ, будет иметь «катастрофические последствия» для всей отрасли.

Искусственный интеллект: спаситель или враг человечества?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пригласила в Белый дом глав крупнейших американских IT-корпорации для обсуждения ключевых вопросов по теме ИИ.

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