Ученые предупредили об угрозе глобального голода из-за грибков

Специалисты Эксетерского университета в Великобритании считают, что климатический кризис усугубляет распространение грибков, уничтожающих сельскохозяйственные культуры. Из-за грибков фермеры ежегодно теряют такие объемы риса, пшеницы, кукурузы, соевых бобов и картофеля, которых было бы достаточно для обеспечения едой сотен миллионов человек.

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По словам исследователей, воздействие грибковых заболеваний на урожаи будет ухудшаться, поскольку изменение климата способствует повышению температур и распространению грибков. С 1990-х годов грибковые патогены перемещаются в более высокие широты со скоростью около 7 км в год. Стеблевую ржавчину зерновых, обычно встречающуюся в тропиках, уже обнаружили в Англии и Ирландии.

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Специалисты предупредили, что производители уже теряют от 10% до 23% урожая из-за грибковых заболеваний.

Ученые говорят, что грибки невероятно устойчивы, сохраняя жизнеспособность в почве до 40 лет, а их переносимые по воздуху споры могут путешествовать между континентами.

Соавтор доклада профессор Сара Гурр сравнила ситуацию с сюжетом популярного телесериала «Одни из нас», где споры грибов поражали человеческий мозг и превращали зараженных в зомби.

«Хотя эта сюжетная линия остается научной фантастикой, мы предупреждаем, что можем стать свидетелями глобальной катастрофы в области здравоохранения, вызванной быстрым глобальным распространением грибковых инфекций. Непосредственная угроза здесь не в зомби, а в глобальном голоде», — заявила The Guardian ученая.

Исследователи также предупредили, что глобальное потепление повышает устойчивость грибков к жаре. Из-за этого повышается вероятность того, что грибковые инфекции однажды смогут заражать теплокровных животных и людей. Ситуацию могут спасти новые виды фунгицидов (веществ, убивающих грибы), однако подобные препараты пока находятся в стадии разработки.