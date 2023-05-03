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В WhatsApp на iOS разрешат перемещать историю чатов между смартфонами без iCloud

Разработчики мессенджера WhatsApp в версии для iOS работают над новой функцией, которая позволит пользователям переносить историю чатов на другой смартфон iPhone без использования облачного сервиса iCloud. Об этом сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о популярном приложении.

В WhatsApp на iOS разрешат перемещать историю чатов между смартфонами без iCloud
© Газета.Ru

Отмечается, что в настоящее время WhatsApp позволяет пользователям iPhone переносить свою историю чата и мультимедиа на другой смартфон от Apple, только если они создали резервную копию чата и загрузили ее в iCloud .

Благодаря новой функции под названием «Перенос чатов на iPhone » пользователям нужно будет только загрузить WhatsApp на свой новый смартфон.

Затем пользователю потребуется зарегистрироваться с тем же мобильным номером и использовать свой старый iPhone для сканирования QR-кода на новом устройстве. Система проведет автоматически перенос всех данных на новый гаджет.

По данным WABetaInfo, новая встроенная служба не будет иметь ограничений в отличие от 5 ГБ бесплатного хранилища iCloud. За больший объем владельцам iPhone необходимо оформлять ежемесячную подписку.

Пока новая функция доступна некоторым бета-тестерам, которые установили последнюю версию WhatsApp для iOS из приложения TestFlight. Ожидается, что со временем возможность появится у всех пользователей WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp в версии для Windows появилась возможность смены обоев в чатах.

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