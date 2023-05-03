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Советский спутник "Космос-2222" сгорел в атмосфере

Советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-2222" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), распространенных в среду.

Спутник "Космос-2222" сгорел в атмосфере
© Роскосмос

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу 3 мая. В настоящее время объект там больше не существует.

В конце апреля Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В.Келдыша РАН сообщал об отслеживании положения спутника. По информации ИПМ, масса аппарата составляла 1.9 т.

"Космос-2222" был запущен с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года и выведен на высокоэллиптическую орбиту. Тогда журнал "Новости космонавтики" охарактеризовал его как спутник раннего предупреждения о ракетном нападении.

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