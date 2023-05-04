Обнаружены газовые облака с останками первых звезд Вселенной

Международная группа ученых обнаружила три отдаленных газовых облака, которые содержат останки первых звезд. Это поможет лучше понять, как формировались самые ранние объекты во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

© ESO/L. Calçada, M. Kornmesser

Исследователи считают, что первые звезды, которые сформировались во Вселенной, сильно отличались от тех, что существуют сейчас. Первые звезды, появившиеся около 13,5 млрд лет назад, состояли только из водорода и гелия — простейших химических элементов. Эти звезды были в десятки и сотни раз массивнее нашего Солнца. Они быстро умирали, взрываясь суперновыми. Из-за этого окружающий газ обогащался более тяжелыми элементами. Более поздние поколения звезд «рождались» из этого обогащенного газа, а при своей «смерти» высвобождали еще более тяжелые элементы.

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Астрономы считают, что первые звезды можно изучать за счет обнаружения химических элементов, которые они оставили после себя в среде. Используя систему телескопов Very Large Telescope в Чили, ученые смогли зафиксировать три очень отдаленных газовых облака, которые образовались тогда, когда возраст Вселенной составлял 10-15% от текущего. Эти облака имеют химический состав, который ученые ожидали увидеть от останков первых звезд. В зависимости от массы этих звезд и энергии их взрыва, они могли оставлять после себя разные элементы: углерод, кислород, магний. Они присутствуют во внешнем слое звезд. Но некоторые взрывы не обладали достаточной энергией для того, чтобы оставить после себя более тяжелые элементы, например железо, которое обычно находится в ядре звезд. Ученые искали именно те газовые облака, в которых было мало железа, но много других элементов, так как они образовались после взрывов сверхновых с малой энергией. Им это удалось.

Чтобы найти эти газовые облака, ученые использовали квазары — очень яркие астрономические объекты, которые подпитываются сверхмассивными черными дырами. Когда свет, излучаемый квазаром, путешествует по Вселенной, он проходит через газовые облака и преломляется различным образом в зависимости от их химического состава.