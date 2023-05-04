Обнаружены газовые облака с останками первых звезд Вселенной

Международная группа ученых обнаружила три отдаленных газовых облака, которые содержат останки первых звезд. Это поможет лучше понять, как формировались самые ранние объекты во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
Исследователи считают, что первые звезды, которые сформировались во Вселенной, сильно отличались от тех, что существуют сейчас. Первые звезды, появившиеся около 13,5 млрд лет назад, состояли только из водорода и гелия — простейших химических элементов. Эти звезды были в десятки и сотни раз массивнее нашего Солнца. Они быстро умирали, взрываясь суперновыми. Из-за этого окружающий газ обогащался более тяжелыми элементами. Более поздние поколения звезд «рождались» из этого обогащенного газа, а при своей «смерти» высвобождали еще более тяжелые элементы.
Астрономы считают, что первые звезды можно изучать за счет обнаружения химических элементов, которые они оставили после себя в среде. Используя систему телескопов Very Large Telescope в Чили, ученые смогли зафиксировать три очень отдаленных газовых облака, которые образовались тогда, когда возраст Вселенной составлял 10-15% от текущего. Эти облака имеют химический состав, который ученые ожидали увидеть от останков первых звезд. В зависимости от массы этих звезд и энергии их взрыва, они могли оставлять после себя разные элементы: углерод, кислород, магний. Они присутствуют во внешнем слое звезд. Но некоторые взрывы не обладали достаточной энергией для того, чтобы оставить после себя более тяжелые элементы, например железо, которое обычно находится в ядре звезд. Ученые искали именно те газовые облака, в которых было мало железа, но много других элементов, так как они образовались после взрывов сверхновых с малой энергией. Им это удалось.
Чтобы найти эти газовые облака, ученые использовали квазары — очень яркие астрономические объекты, которые подпитываются сверхмассивными черными дырами. Когда свет, излучаемый квазаром, путешествует по Вселенной, он проходит через газовые облака и преломляется различным образом в зависимости от их химического состава.
Подобный химический состав характерен и для других старых звезд в нашей галактики. Ученые считают, что это те самые звезды второго поколения, которые сформировались из «пепла» первых звезд. Так как такой «пепел» ученые теперь нашли, они смогут более подробно исследовать первые звезды.