Apple грозит штраф в $2 млрд за ухудшение работы старых iPhone

Apple продолжает посещать судебные слушания по поводу замедлений работы устаревших версий iPhone. Компания пытается закрыть иск Джастина Гутманна, который подал на корпорацию в суд в прошлом году.

Изначально пострадавший требовал компенсации в $900 млн для 25 млн пострадавших пользователей iPhone. Спустя год штраф вырос более чем в два раза — до $2 млрд. По словам истца, Apple намеренно снижала производительность старых устройств, заставляя пользователей приобретать новые модели смартфонов.

Сама Apple тем временем продолжает утверждать, что замедляла работу лишь iPhone 6 — и то производительность якобы уменьшилась лишь на 10%. Кроме того, корпорация отметила, что в 2017 году уже принесла извинения за инцидент и заменяла аккумуляторы пострадавшим всего за $ 29.