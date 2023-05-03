Наушники Google Pixel Buds A-Series получили новый цвет

Google представил наушники Pixel Buds A-Series TWS в июне 2021 года в цветах Clearly White и Dark Olive и запустила версию Charcoal в октябре прошлого года. Теперь стало известно, что к ним добавится четвертая цветовая версия под названием Sky Blue, которая будет соответствовать синему цвету грядущей модели Pixel 7a.

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Об этом стало известно из немецкого блога WinFuture, который поделился некоторыми изображениями модели Pixel Buds A-Series Sky Blue.

WinFuture

WinFuture