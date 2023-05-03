Наушники Google Pixel Buds A-Series получили новый цвет

Google Pixel Buds A-Series TWS получили новый цвет — Sky Blue
Google представил наушники Pixel Buds A-Series TWS в июне 2021 года в цветах Clearly White и Dark Olive и запустила версию Charcoal в октябре прошлого года. Теперь стало известно, что к ним добавится четвертая цветовая версия под названием Sky Blue, которая будет соответствовать синему цвету грядущей модели Pixel 7a.
Об этом стало известно из немецкого блога WinFuture, который поделился некоторыми изображениями модели Pixel Buds A-Series Sky Blue.
Версия Sky Blue имеет общие технические характеристики и особенности с другими тремя цветовыми моделями, так как разница лишь внешняя. Источник утверждает, что цена на них составит €99, а в продажу они поступят вскоре после официального представления 10 мая на Google I/O 2023, где будут представлены Pixel 7a и Pixel Fold.