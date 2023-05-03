Ученые изучили реакцию мозга на новый участок тела с помощью шестого пальца

«Мы изучали, как реагирует организм на новый палец. То же самое происходит, например, когда организму приходится принимать протез. Опираясь на поведенческие эксперименты и МРТ мозга, мы установили, что изменения в восприятии тела пользователей происходят очень быстро. Например, мы попросили участников прикоснуться к нарисованной линии своим собственным мизинцем, не глядя на свои пальцы. Люди стали сомневаться в расположении собственного мизинца в пространстве», – объяснил автор.