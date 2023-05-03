Ученые изучили реакцию мозга на новый участок тела с помощью шестого пальца

Ученые из университета Монпелье во Франции совместно с японскими коллегами разработали роботизированный шестой палец, который установили на руку добровольцев, чтобы изучить реакцию мозга на новый участок тела. Об этом эксперименте рассказал один из исследователей порталу The Conversation.
Дополнительный палец надевается на руку вместе со специальной перчаткой – ученые разработали алгоритм, с помощью которого перчатка может точно определить мышечную активность предплечья. Таким образом пользователи могут управлять этим шестым пальцем независимо от остальных. Он также оснащен тактильным датчиком.
«Мы изучали, как реагирует организм на новый палец. То же самое происходит, например, когда организму приходится принимать протез. Опираясь на поведенческие эксперименты и МРТ мозга, мы установили, что изменения в восприятии тела пользователей происходят очень быстро. Например, мы попросили участников прикоснуться к нарисованной линии своим собственным мизинцем, не глядя на свои пальцы. Люди стали сомневаться в расположении собственного мизинца в пространстве», – объяснил автор.
В данный момент ученые продолжают исследования – в будущем они надеются определить степень изменения мозговой активности пользователей. В будущем это поможет улучшить опыт использования протезов.
«Например, можно было бы посмотреть, какие зоны мозга активируются, когда пользователь двигает пальцем. На самом деле довольно легко обмануть наш мозг, заставив его думать, что искусственные конечности являются частью нашего тела. Такая гибкость очень полезна и мы можем ее использовать. В данном исследовании нас интересуют пределы такого принятия», – отметил ученый.