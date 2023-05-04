В Египте археологи неожиданно нашли 2000-летнюю статую Будды

Археологическая миссия Варшавского университета, работающая в древнеегипетском портовом городе Беренике, в ходе раскопок неожиданно обнаружила скульптуру Будды. Ученых поразил ее возраст, который составляет около 2000 лет

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Как сообщает Science in Poland, статуя Будды была обнаружена археологами при проведении раскопок в древнем портовом городе Беренике. Он расположен на берегу Красного моря в Египте. Этот город был основан в третьем веке до нашей эры фараоном Птолемеем II. Изначально он использовался для перевалки африканских слонов.

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В последние годы здесь было сделано немало открытий, но очередную находку археологи называют уникальной во всем Средиземноморье. Как пояснил доктор Мариуш Гвязда из Центра Средиземноморской археологии, уникальность артефакта заключается уже в том, что он, как оказалось, был изготовлен в самом Египте. С точки зрения иконографии это типично индийское изображение. Типично это изображение и для находок, сделанных ранее на территории греко-римского мира, но до сих пор считалось, что подобные статуи эллинистический мир только импортировал.

"Это первое и пока единственное свидетельство практики индийской религии в римском мире, - говорит доктор Гвязда. - Более того, этот культовый предмет был изготовлен на месте, в Египте. Это не один из многочисленных импортных товаров, привезенных из Индии. То есть, это был очень сознательный выбор, а не случайный импорт. Эта находка говорит о том, что торговля способствовала проникновению различных культур на духовном уровне и не имела сугубо финансового измерения".

Согласно представленному описанию, высота статуи составляет 71 сантиметр. Она изображает Будду, стоящего и держащего в левой руке часть своего одеяния. Вокруг его головы изображен диск с воображаемыми лучами солнца на нем, рядом с ним находится цветок лотоса. Добавим, что находка была сделана в храме Исиды, одной из самых могущественных и почитаемых богинь египетского пантеона.

Статуя Будды была вырезана из камня, вероятно, добытого к югу от современного города Стамбула. Однако ученые считают, что с территории современной Турции в Беренике было доставлено только сырье, и уже на месте мастер изготовил статую. Возможно, ее изготовление специально для храма заказал один или несколько богатых индийских торговцев.