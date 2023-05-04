В Египте археологи неожиданно нашли 2000-летнюю статую Будды
Археологическая миссия Варшавского университета, работающая в древнеегипетском портовом городе Беренике, в ходе раскопок неожиданно обнаружила скульптуру Будды. Ученых поразил ее возраст, который составляет около 2000 лет
Как сообщает Science in Poland, статуя Будды была обнаружена археологами при проведении раскопок в древнем портовом городе Беренике. Он расположен на берегу Красного моря в Египте. Этот город был основан в третьем веке до нашей эры фараоном Птолемеем II. Изначально он использовался для перевалки африканских слонов.
В последние годы здесь было сделано немало открытий, но очередную находку археологи называют уникальной во всем Средиземноморье. Как пояснил доктор Мариуш Гвязда из Центра Средиземноморской археологии, уникальность артефакта заключается уже в том, что он, как оказалось, был изготовлен в самом Египте. С точки зрения иконографии это типично индийское изображение. Типично это изображение и для находок, сделанных ранее на территории греко-римского мира, но до сих пор считалось, что подобные статуи эллинистический мир только импортировал.
"Это первое и пока единственное свидетельство практики индийской религии в римском мире, - говорит доктор Гвязда. - Более того, этот культовый предмет был изготовлен на месте, в Египте. Это не один из многочисленных импортных товаров, привезенных из Индии. То есть, это был очень сознательный выбор, а не случайный импорт. Эта находка говорит о том, что торговля способствовала проникновению различных культур на духовном уровне и не имела сугубо финансового измерения".
Согласно представленному описанию, высота статуи составляет 71 сантиметр. Она изображает Будду, стоящего и держащего в левой руке часть своего одеяния. Вокруг его головы изображен диск с воображаемыми лучами солнца на нем, рядом с ним находится цветок лотоса. Добавим, что находка была сделана в храме Исиды, одной из самых могущественных и почитаемых богинь египетского пантеона.
Статуя Будды была вырезана из камня, вероятно, добытого к югу от современного города Стамбула. Однако ученые считают, что с территории современной Турции в Беренике было доставлено только сырье, и уже на месте мастер изготовил статую. Возможно, ее изготовление специально для храма заказал один или несколько богатых индийских торговцев.
Интересно, что рядом со статуей археологи также нашли надпись на санскрите, древнеиндийском языке. Она датирована периодом правления римского императора Марка Юлия Филиппа, в историографии известного как Филипп I Араб (244-249 гг. н.э.). Однако эта надпись не относится к тому же периоду, что и статуя Будды. Последняя, как считают археологи, намного старше надписи. Еще одной любопытной находкой в храме Исиды стали две монеты II века нашей эры, которые были отчеканены в центрально-индийском царстве Сатаваханас.