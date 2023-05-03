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В Азовском море обнаружили новый вид придонных золотистых щиповок

Российские ученые идентифицировали новый вид золотистой щиповки в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

В Азовском море обнаружили новый вид придонных золотистых щиповок
© Васильева и др./Journal of Ichthyology

Золотистые щиповки (Sabanejewia) — это живущие в придонных областях пресноводные рыбы, которые отличаются от обыкновенных щиповок тем, что у их самцом на грудном плавнике нет костного расширения. Вместо него самцов можно определить по вздутиям с боков, появляющимся в период размножения. Они встречаются в Балтийском, Черном и Каспийском морях.

Теперь российские ученые из МГУ под руководством Екатерины Васильевой идентифицировали новый вид — азовскую золотистую щиповку (Sabanejewia maeotica Vasil'eva et Vasil'ev). Новый вид отличается от остальных представителей рода Sabanejewia по совокупности признаков. У него вдоль середины бока обычно хорошо развит ряд из относительно крупных 9–16 темных пятен. У вида нет черной линии вдоль середины бока, а промежутки между пятнами вдоль середины бока обычно с темной пигментацией. Некоторые особи имеют однородную темную окраску по боку. Начало спинного плавника обычно находится впереди начала брюшных плавников. Высота тела заметно меньше длины хвостового стебля, а дорсальный жировой гребень на хвостовом стебле очень слабо развит. Вентральный гребень плохо заметен и два черных пятна у основания хвостового плавника обычно сливаются друг с другом. Отличие от других видов фиксируется и генетическими методами.

Формирование этого вида в бассейне Дона было связано с географической изоляцией популяций. Научное описание типовых особей было опубликовано в журнале Journal of Ichthyology.

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