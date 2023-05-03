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В Рязани построили завод по производству серверов

В Рязани завершилось строительство завода по производству вычислительной техники, принадлежащего компаниям «Яндекс», «Ланит» и Gigabyte. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Яндекс» запустит производство серверов в Рязани
© РИА Новости

По данным журналистов, первое время на предприятии будут производиться сервера компании «Яндекс» из линейки OpenYard. Завод должен начать свою работу уже в 2023 году.

В настоящий момент «Яндекс» ищет специалистов для обслуживания предприятия. В частности, компании требуется инженер-технолог радиоэлектроники.

Российский IT-гигант надеется внести OpenYard в реестр отечественного оборудования Минпромторга и участвовать с ними в госзакупках. Опрошенные «Ъ» специалисты считают, что это возможно, поскольку «Яндекс» будет выпускать материнские платы и вести крупноузловую сборку серверов. Данного уровня локализации оборудования наверняка хватит для соответствия регламенту реестра Минпромторга.

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