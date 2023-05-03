GigaChat Сбера дает советы по приготовлению вкусного шашлыка

Новейшая нейросеть Сбера в преддверии длинных выходных рассказала, как замариновать и приготовить шашлык по рецепту искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Сбера.

Рекомендации GigaChat помогут начинающим и опытным мангальщикам приготовить мясо и собрать за одним столом близких или друзей.

Нейросеть советует сначала заготовить необходимые ингредиенты и сделать маринад.

Также GigaChat рассказывает, как лучше приготовить шашлык, как проверить готовность мяса и как лучше подать блюдо.

Ранее Сбер открыл доступ к своей новейшей нейросетевой модели GigaChat. Она может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений.