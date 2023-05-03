$79.96-0.5587.66-0.72

Samsung Galaxy S23 FE получит камеру на 50 Мп

В прошлом месяце были слухи, что Samsung Galaxy S23 FE получит основную камеру на 50 МП. Это являлось бы значительным улучшением по сравнению с камерой Galaxy S21 FE на 12 Мп (компания не выпускал S22 FE). Теперь это сообщение было подтверждено сотрудниками GalaxyClub, которые, ссылаясь на «надежный источник», сообщили, что Galaxy S23 FE все-таки будет оснащен 50-Мп камерой.

Samsung Galaxy S23 FE получит камеру на 50 Мп
© Itzine.ru

Издание также утверждает, что эта 50-Мп камера может быть такой же, как в Galaxy S22 и Galaxy S23. Тем не менее нам еще предстоит узнать, сколько камер будет установлено на задней панели Galaxy S23 FE и будут ли внесены какие-либо изменения в камеру для селфи. S21 FE оснащен 32 МП селфи-камерой, а S22 и S23 — 10 МП и 12 МП камерами соответственно.

Остальные характеристики Galaxy S23 FE, по слухам, включают процессор Exynos 2200, аккумулятор емкостью 4500 мАч (вероятно, поддерживающий зарядку 25 Вт), 6/8 ГБ оперативной памяти и два варианта хранения данных — 128/256 ГБ.

Источник утверждает, что Samsung Galaxy S23 FE может быть представлен через несколько месяцев после презентации Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 в конце июля, то есть либо в конце 2023 года, либо в начале 2024 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий