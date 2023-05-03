Samsung Galaxy S23 FE получит камеру на 50 Мп

В прошлом месяце были слухи, что Samsung Galaxy S23 FE получит основную камеру на 50 МП. Это являлось бы значительным улучшением по сравнению с камерой Galaxy S21 FE на 12 Мп (компания не выпускал S22 FE). Теперь это сообщение было подтверждено сотрудниками GalaxyClub, которые, ссылаясь на «надежный источник», сообщили, что Galaxy S23 FE все-таки будет оснащен 50-Мп камерой.

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Издание также утверждает, что эта 50-Мп камера может быть такой же, как в Galaxy S22 и Galaxy S23. Тем не менее нам еще предстоит узнать, сколько камер будет установлено на задней панели Galaxy S23 FE и будут ли внесены какие-либо изменения в камеру для селфи. S21 FE оснащен 32 МП селфи-камерой, а S22 и S23 — 10 МП и 12 МП камерами соответственно.

Остальные характеристики Galaxy S23 FE, по слухам, включают процессор Exynos 2200, аккумулятор емкостью 4500 мАч (вероятно, поддерживающий зарядку 25 Вт), 6/8 ГБ оперативной памяти и два варианта хранения данных — 128/256 ГБ.