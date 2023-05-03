Археологи Союзного государства нашли артефакты возрастом 200 тысяч лет
Новые артефакты древности обнаружены белорусскими и российскими археологами во время исследований уникальной стоянки эпохи каменного века Огово 1 в Брестской области.
В международной экспедиции, сообщает БЕЛТА, участвуют археологи Института истории НАН и их коллеги из санкт-петербургского Института истории материальной культуры, Института географии РАН в Москве, а также студенты БГУ.
Руководитель экспедиции, научный сотрудник белорусского Института истории Александр Вашанов, комментируя уникальные находки, возраст которых геологи уже оценивают почти в двести тысяч лет, пояснил, что обнаружены "кремневые орудия труда - чоппер, несколько скребел и отщепы".
Ученые Союзного государства приступили к очередным комплексным исследованиям, сообщает агентство, уточняя, что в настоящее время на территории стоянки археологи уже зачистили разрезы, начали работы по отбору образцов на гранулометрию и палинологию.
Археологи пояснили, что Огово признан памятником периода нижнего-раннего среднего палеолита возрастом около 250 тысяч лет. Он считается древнейшим на территории РБ и одним из самых древних в пределах Восточной Европы. Именно здесь в ходе прошлогодних исследований были найдены кремневые орудия с двусторонней обработкой, многочисленные формы дебитажа, скребловидные и нуклевидные формы.
Кстати, научные поиски археологов ведутся в рамках концепции формирования и реализации наиболее значимых национальных проектов. Самыми масштабными исследованиями в нынешнем году агентство называет раскопки на реке Менке в Минском районе. А в Витебской области продолжается комплексное изучение, в том числе методами подводной археологии, первобытных поселений Кривинского торфяника. Известно также, что научные работы будет осуществляться и в Дрогичинском районе Брестской области, где расположен археологический памятник раннего бронзового века Кокорица 4.