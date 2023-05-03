YouTube тестирует новый дизайн страницы просмотра видео

Теперь страница видео состоит из трёх сегментов: плеера (вверху слева), блока с информацией о ролике и комментариями (внизу под плеером) и ленты похожих и рекомендованных видео (вверху справа). Однако, в экспериментальной версии интерфейса информационный блок и лента рекомендаций меняются местами, а пространство под плеером становится похожим на главную страницу YouTube.

Изменения, вероятно, будут способствовать большему вниманию пользователей к рекомендованным видео, что поможет удержать их на платформе. Если пролистать чуть ниже, пользователи могут наткнуться на недавно опубликованные посты в «Сообществе». Как изменения повлияют на взаимодействие пользователей со страницей просмотра видео и какой будет отклик на изменения со стороны пользователей, остаётся только ждать.