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Motorola выпустила недорогой смартфон со стилусом

Компания Motorola представила недорогой смартфон со стилусом. Об этом пишет издание GSM Arena.

Гаджет оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600x750 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он также оснащен процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной с графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Телефон имеет двойную заднюю камеру с объективами на 50 и 2 мегапикселя, а также аккумулятор на 5 тыс. мАч. Гаджет стоит $200 (около 16 тыс. руб.).

Кроме того, компания представила еще один смартфон - Moto G, который отличается от Moto G Stylus процессором Snapdragon 480+ 5G, 128 ГБ встроенной памяти и двойной задней камерой. Его цена составляет $250 (около 20 тыс. руб.).

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Ранее стало известно, что в прошлом году Apple и Samsung продали больше всего восстановленных смартфонов. Такой спрос на подобные устройства связан с тем, что потребители на развивающихся рынках все чаще переходят с обычных телефонов на смартфоны.

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