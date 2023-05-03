Google Pixel 7a появился на Geekbench

Google Pixel 7a продолжает появляться в сети в преддверии анонса на следующей неделе, и последней утечкой стал тест Geekbench.

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Устройство было замечено под кодовым именем «lynx» и набрало 1 380 баллов в одноядерном тесте и 3 071 балл в многоядерном. Список подтверждает, что Pixel 7a оснащен чипсетом Tensor G2, а также 8 ГБ оперативной памяти. На телефоне также установлен Android 13.

GSMArena