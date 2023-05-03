Google Pixel 7a появился на Geekbench

Google Pixel 7a продолжает появляться в сети в преддверии анонса на следующей неделе, и последней утечкой стал тест Geekbench.
Устройство было замечено под кодовым именем «lynx» и набрало 1 380 баллов в одноядерном тесте и 3 071 балл в многоядерном. Список подтверждает, что Pixel 7a оснащен чипсетом Tensor G2, а также 8 ГБ оперативной памяти. На телефоне также установлен Android 13.
GSMArena
Ожидается, что Pixel 7a получит 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Скорее всего, Google установит основную камеру на 64 МП наряду с 13 МП сверхширокоугольным объективом, в то время как фронтальный модуль также будет 13 МП. Ожидается, что 7a будет оснащен проводной зарядкой мощностью 18 Вт и беспроводной зарядкой.