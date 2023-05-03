Астрофотограф заснял необычное явление в космосе

Астрофотограф из Германии Себастьян Уолтмер вновь заснял удивительное явление в космосе с помощью своего мощного телескопа. На кадрах, которые попали в интернет, изображен Меркурий.

«Увидеть, а тем более сфотографировать Меркурий достаточно сложно. Дело в том, что планета находится внутри пределов орбиты Земли. А это означает, что она постоянно находится в той же стороне, что и Солнце», – пишет издание Life.ru.

Отмечается, что Меркурий можно поймать в кадр в двух случаях: когда Солнце только что зашло либо когда оно вот только зайдет. В результате можно запечатлеть Меркурий с хвостом, который состоит из натрия. Специалисты предполагают, что Меркурий временно превращается в комету при максимальном приближении к Солнцу.