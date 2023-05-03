Россиян предупредили о блокировке сим-карт: как этого избежать

Life рассказал, что абоненты российских сотовых операторов начали получать сообщения, предупреждающие о блокировке сим-карт. Чтобы избежать блокировки, потребуется подтвердить свои паспортные данные.

Абонентам приходят сообщения с таким текстом: «Ваши паспортные данные не прошли автоматическую проверку по закону «О связи» - документ не найден в государственных информационных системах. Пожалуйста, обновите данные любим удобным способом».

Видео дня

Подтвердить паспортные данные можно во время визита в салон сотовой связи, просто показав паспорт сотруднику салона. Другой вариант - сделать это онлайн через Госуслуги. Для этого потребуется зайти на сайт оператора, выбрать вкладку «Проверить паспортные данные», после чего пользователя перенаправят на Госуслуги. Там ему потребуется авторизоваться в своем личном кабинете и разрешить сотовому оператору обработку информации.

Обычно при заключении контракта сотрудники салона сотовой связи проверяют паспортные данные, но, несмотря на это на российском рынке насчитывается до 20 миллионов активных абонентов с неподтвержденными данными.

В мае Роскомнадзор планирует устроить проверку актуальности персональных данных абонентов для выявления активных «серых» сим-карт. Для проверок создали информационную систему, которая автоматически выявляет недостоверные сведения об абонентах. Если обнаружились несоответствия, оператор должен уточнить данные или прекратить оказание услуг.

В Роскомнадзоре сообщали, что лишь за 2022 год в РФ заблокировали 152 тысяч сим-карт, выданных в нарушение закона.

В мае 2023-го операторы начали активно предупреждать абонентов, опасаясь финансового ущерба: по подсчетам операторов, отключение сим-карт может лишить их семи миллиардов рублей доходов в месяц.

Директор IT-компании FixIT Александр Золотарев считает, что массово блокировать «симки» операторы вряд ли будут.

«Сотовые операторы очень не заинтересованы в потере абонентской массы», - подчеркнул он.