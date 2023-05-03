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Глав американских IT-корпораций вызвали в Белый дом из-за ИИ

Администрация президента США Джо Байдена пригласила в Белый дом глав крупнейших американских IT-корпорации для обсуждения «ключевых вопросов по теме искусственного интеллекта». Об этом сообщает агентство Reuters.

Глав американских IT-корпораций вызвали в Белый дом из-за ИИ
© globallookpress.com

Известно, что приглашения получили руководители таких компаний, как Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic. Все они встретятся в Белом доме с вице-президентом США Камалой Харрис.

В частности темой беседы станет безопасность технологий искусственного интеллекта. В приглашении, которые получили руководители IT-гигантов, говорится, что «нужно прийти к четкому представлению о безопасности ИИ, прежде чем делать данные технологии общедоступными».

Reuters пишет, что правительство США озабочено проблемами конфиденциальности и дезинформации, которые создают генеративные нейросети. В Белом доме считают, что технологические компании должны нести ответственность за безопасность своих ИИ-продуктов.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что «крестный отец ИИ» Джеффри Хинтон покинул Google, чтобы предупредить человечество об опасности искусственного интеллекта.

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