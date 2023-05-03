Motorola показала бюджетный смартфон Moto G Stylus со стилусом

Компания Motorola представила две версии бюджетных смартфонов — Moto G 5G с поддержкой стандарта связи 5G и Moto G Stylus со встроенным в корпус гаджета стилусом. Об этом сообщает 9to5Mac.

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Отмечается, что каждая из моделей будет стоить менее $250 (около 20 тыс. руб. по текущему курсу). Оба устройства оснащены 6,5-дюймовыми дисплеями с разрешением 720p и высокой частотой обновления — 120 Гц на Moto G 5G и 90 Гц на Stylus.

Также на обоих устройствах имеется батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт и поддержка камер высокого разрешения — 48 МП на Moto G 5G и 50 МП на Stylus.

У устройств имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, в зависимости от модели. При этом бюджетный смартфон получил слот для карт памяти microSD. Каждый из смартфонов Moto имеет разъем для наушников 3,5 мм, но у гаджетов не будет поддержки NFC.

Главное отличие смартфонов: Moto G 5G работает на чипе Snapdragon 480+, а Moto G Stylus использует чип MediaTek Helio G85 Gaming Edition. На этом чипе нет поддержки 5G, но производительность между ними должна быть примерно одинаковой.

Оба телефона также поставляются с мобильной ОС Android 13. Планируется, что Moto G Stylus поступит в продажу 5 мая, а Moto G 5G — с 25 мая.